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Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması

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Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı: "Ben yapılan bazı haberleri suikast talimatı olarak anlıyorum.''

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine değinen Adalet Bakanı Bozdağ, Fetullah Gülen'in cezaevindeki yandaşlarını rüyalarla, cennet vaadiyle motive ettiğini söyledi ve ailelere ''Çocuklarınıza sahip çıkın'' diye seslendi.
"Suikastlar düzenlenecek bunu da bizim üstümüze atacaklar" şeklinde haberler yapıldığını belirten Bozdağ, "Ben bunu tetikçilere 'siz adamları aşağı indirin' talimatı diye anlıyorum" şeklinde konuştu.

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