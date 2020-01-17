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Bekaretini Satışa Çıkardı

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Bekaretini Satışa Çıkardı
ABD de yaşayan aslen Ukraynalı olan Katya, usular arası bir eskort sitesine bekaretini satılağa çıkardığını duyurdu. Katya'nın bekaret 1 milyon 200 euroyla en yüksek teklifi veren Alman bir iş adamı kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ancak aslen Ukrayna'nın Kharkiv şehrinden olan Katya isimli genç kız, uluslararası bir eskort sitesi aracılığıyla bekaretini satılığa çıkarttığını ilan etti. Site üzerinden 84 bin 120 euroya satılığa çıkartılan genç kızın bekaretini, yaklaşık 1 milyon 200 bin euroya Almanya'nın Münih kentinden bir iş insanının aldığı öğrenildi

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