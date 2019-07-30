BEĞENİ TOPLADI

Dilan Çiçek Deniz'in Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafları beğeni topladı.

Geçtiğimiz sezon 'Çukur'da canlandırdığı Sena karakteri ile adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, yeni sezonda Burak Deniz ile 'Patron' isimli dizi için kamera karşısına geçecek.