Bedri Gencer: Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayan..

Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer Elazığ’daki depremle ilgili Twitter’dan skandal bir paylaşımda bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer Elazığ’daki depremle ilgili Twitter’dan skandal bir paylaşımda bulundu.

Gencer yaptığı paylaşımda “Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak, gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” dedi. Gerici profesör, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı, gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı.

Tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı kaldıran Gencer’e, ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu’nun tepkisi ise sert oldu.

İslamoğlu, Gencer’e “Kabe, başta deprem, afetler nedeniyle 60 kez yıkıldı. Haşa, Kabe’de de mi zina yapılıyordu? Bunu uydurup ‘hadis’ diye pazarlayanlar, sadece Elçi’ye değil, depremzedelere de iftira ediyorlar. Çirkeflik bu!” sözleri ile yanıt verdi.

İşte o paylaşım: