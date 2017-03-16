Bedrettin Ekdi dolandırıcı mı?

Siirtli sahte ağa Bedrettin Ekdi ve galerici ortakları insanları dolandırmaya devam ediyor.

Kendisini Siirtli ağa olarak tanıtan hakkında yüzlerce sahtecilik, dolandırıcılık ve çete kurmaktan dosyası bulunan Bedrettin Ekdi ve suç ortakları olan galericiler şimdi de mağdur insanlara faizle para verip adlarına kayıtlı ev, arsa, araç gibi malları sözleşme süresi dolmadan Otocenter ve Şenlikköy’deki bazı anlaşmalı (gizli ortak) olduğu galericilere tapuları devredip elden çıkartılması daha hızlı ve kolay olan araç takasına girip haksız kazanç elde ederek çok kişiyi mağdur ettiği ve hakkında bu konudan da savcılığa ve mahkemelerde davalar açıldığı tespit edilmiştir. Bedrettin Ekdi’nin suç ortağı olan bu galericiler kimler ve bunların arkasındaki işbirlikçileri kimlerdir?