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Bedelli'de 28 gün devlete külfet!

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Bedelli'de 28 gün devlete külfet!
Bedelli askerlikte 28 günlük sürenin kaldırılmasına “maddi, askeri ve bürokratik külfet” olduğu için Milli Savunma Bakanlığı da sıcak bakıyor. 28 günün kaldırılması durumunda 1 milyar lira devletin kasasında kalacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yarın bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa teklifini ele alacak.

Görüşmelerde bazı değişiklikler yapılması bekleniyor. Bunlardan biri 28 günlük askerlik süresinin kaldırılması. Sürenin kaldırılmasına Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) nasıl baktığı önem taşıyordu.
Teklifle ilgili AK Parti kurmayları ve bakanlık temsilcilerinin bulunduğu bir toplantı yapıldı. MSB yetkilileri, hem askeri hem de bürokrasi açısından 28 günlük sürenin külfet olduğunu belirterek, kaldırılmasına sıcak baktıkları mesajı verdi.

BÜYÜK KÜLFET
Gerekçesini ise şöyle anlattılar: "Bedelli için 400 bin başvuru olsa bunları en az 7-8 gruba ayırıp zamanlamalarını, planlamalarını yapmak büyük külfet. Çünkü normal askerlik süresi işleyecek. Askere alış, terhis gibi şeylerin yerine getirilmesi gerekecek. Hepsini aynı anda askere almak mümkün değil. Birliklerin kapasite durumuna göre değerlendirme yapılacak. Hem personel hem de bürokratik süre açısından külfet."

Ayrıca askere alınacak olanların TSK ve devlete bir maliyeti de bulunuyor. 400 bin kişinin bedelliden yararlanacağı hesaplanıyor. Bu da yaklaşık 1 milyar liralık maliyet demek. Bu maliyet miktarı da askerlik süresinin kaldırılması düşüncesinde etkili oluyor.

Toplantıda MSB yetkilileri sürenin kaldırılmaması durumunda ise silah tutmanın yanında tarih gibi teorik bilgilerin de aktarılacağı vurgulandı.

15 BİN ÜCRET AYNI KALACAK
Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili değişikliklerde ücret konusu da tartışılmıştı. Ancak bedelli askerlik için 15 bin TL olarak belirlenen ücretin aynı kalacağı belirtiliyor.

 

 

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