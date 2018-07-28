  • BIST 95.585
  • Altın 190,781
  • Dolar 4,8498
  • Euro 5,6540
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABoğaz gemi trafiğine kapatıldı

Bedelli yapılacak birlikler belli oldu!

»
Bedelli yapılacak birlikler belli oldu!
Bedelli askerlerin 21 gün eğitim alacağı birlikler konusunda çalışmalarda son yaklaşıldı, başvuru sayısına göre celp dönemleri belirlenecek.

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacakları belli oldu. Taslak çalışma hazır! Yapılan çalışmaya göre Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik’teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı.

CELP DÖNEMLERİ DE BELİRLENECEK

Başvuru sayısına göre celp dönemleri de belirlenecek. Yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.

1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nur'a söyle, Türkiye duysun!27 Temmuz 2018 Cuma 17:29
  • Kanlı Ay tutulması bugün nereden izlenecek?27 Temmuz 2018 Cuma 17:13
  • Söyleyene Bak!27 Temmuz 2018 Cuma 17:07
  • Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını kimin sızdırdığı ortaya çıktı!27 Temmuz 2018 Cuma 17:01
  • Cevat Akşit'ten bomba iddia!27 Temmuz 2018 Cuma 16:06
  • Maltepe’deki linç sonrası küçük çocuğun babası olayı anlattı27 Temmuz 2018 Cuma 15:00
  • Habertürk'te tazminat isyanı!27 Temmuz 2018 Cuma 14:38
  • Bakanlıktan ekmek zammı açıklaması27 Temmuz 2018 Cuma 13:53
  • El frenini çekmeyi unutunca minibüsü alt geçide düştü27 Temmuz 2018 Cuma 12:08
  • Maltepe'de çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti27 Temmuz 2018 Cuma 11:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim