Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlik bekleyenlere müjde... Yaş sınırı 25'e düştü, bedelin 15 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.

Türkiye'de milyonlarca genç bedelli askerlik konusunda yapılacak düzenlemeyi bekliyor.

BAŞKAN'IN TALİMATI

Yapılan çalışmalarda; bedelli askerlik için 27 yaşın uygun olduğu öngörülüyordu..

Konuyla ilgili düzenlemeyi inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, yaş sınırı 25'e düşürüldü.

BEDEL DÜŞSÜN, HERKES YARARLANSIN

Bedel konusu tam anlamıyla netlik kazanmadı.

20 bin lira seviyesinden başlayan bedel tartışmalarının 15 bin lira seviyesine çekilerek daha fazla gencin yararlanması öngörülüyor.