Bedelli Askerlikte Şartlar Belli Oldu Mu?

Yeni Şafak gazetesi, bedelli askerlikle ilgili çalışmaların tamamlandığını, çalışmalarda 26 yaş ve 20.000 TL ücretin öne çıktığını iddia etti.

Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberi özetle şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi verdiği talimat doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışmalarda bedelli askerlik için yaş şartında 26, ücret bedelinde ise 20 bin TL öne çıktı.

Kurulacak olan cumhurbaşkanlığı kabinesinin konuyu netleştirmesi ardından ilgili yasal düzenlemenin de 1 Ekim’de açılacak olan TBMM’nin ele alacağı ilk yasalardan biri olması bekleniyor.

Bu düzenlemenin ardından da her dönem hükümetin önüne gelen bedelli askerlik talepleri karşısında askerlik konusunda yeni bir düzenleme çalışması gündeme getirilecek.

"Bankalar kredi için çalışmaya başladı"

Bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecekler. Ancak şimdiden bankalar bedelli kredileri üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Bedelli askerlik başvurularından elde edilecek gelir ise bütçeye değil savunma hizmetlerine harcanacak.

Edinilen bilgiye göre, bedelli askerlik çalışmalarında Genelkurmay Başkanlığı’nın da olumlu görüşü alındı."