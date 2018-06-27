  • BIST 95.454
  • Altın 185,626
  • Dolar 4,5995
  • Euro 5,3366
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAMeteorolojiden Son Dakika Açıklaması: İstanbul'da yağış kaça kadar sürecek?

Bedelli Askerlikte Şartlar Belli Oldu Mu?

»
Bedelli Askerlikte Şartlar Belli Oldu Mu?
Yeni Şafak gazetesi, bedelli askerlikle ilgili çalışmaların tamamlandığını, çalışmalarda 26 yaş ve 20.000 TL ücretin öne çıktığını iddia etti.

Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberi özetle şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi verdiği talimat doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışmalarda bedelli askerlik için yaş şartında 26, ücret bedelinde ise 20 bin TL öne çıktı.

Kurulacak olan cumhurbaşkanlığı kabinesinin konuyu netleştirmesi ardından ilgili yasal düzenlemenin de 1 Ekim’de açılacak olan TBMM’nin ele alacağı ilk yasalardan biri olması bekleniyor.

Bu düzenlemenin ardından da her dönem hükümetin önüne gelen bedelli askerlik talepleri karşısında askerlik konusunda yeni bir düzenleme çalışması gündeme getirilecek.

"Bankalar kredi için çalışmaya başladı"

Bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecekler. Ancak şimdiden bankalar bedelli kredileri üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Bedelli askerlik başvurularından elde edilecek gelir ise bütçeye değil savunma hizmetlerine harcanacak.

Edinilen bilgiye göre, bedelli askerlik çalışmalarında Genelkurmay Başkanlığı’nın da olumlu görüşü alındı."

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Valiliğinden Uyarı!26 Haziran 2018 Salı 14:20
  • CHP Önünde Eylem!26 Haziran 2018 Salı 12:09
  • CHP Genel Merkezi'nde yönetim istifa sesleri!25 Haziran 2018 Pazartesi 16:19
  • Bekir Bozdağ'dan Flaş Açıklama!25 Haziran 2018 Pazartesi 14:44
  • O Taksiciye Men Geldi!25 Haziran 2018 Pazartesi 14:43
  • 24 Haziran Reyting Sonuçları25 Haziran 2018 Pazartesi 14:39
  • 22 Haziran reyting sonuçları23 Haziran 2018 Cumartesi 10:47
  • Meteoroloji'den Kritik Uyarı!22 Haziran 2018 Cuma 16:52
  • 21 Haziran 2018 Reyting Sonuçları22 Haziran 2018 Cuma 11:24
  • Beşiktaş'taki Bir Otele FETÖ Baskını22 Haziran 2018 Cuma 11:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim