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Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki!

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Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki!
Bedelli askerlikte '28 gün' şartına AK Parti'den yeni teklif geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 28 gün yerine 21 günlük teklifi sunacaklarını söyledi. Teklife CHP'den ilk açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesinde 28 gün olan temel eğitim süresini 21 güne düşürdüklerini duyurdu.

AK Parti'den yapılan bu açıklamaya CHP'den yanıt gecikmedi.

Habertürk canlı yayınına konuk olan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bedelli askerlik düzenlemesinde temel eğitim süresinin tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi.

"21 GÜNÜN HİÇBİR ANLAMI YOK"
CHP'li vekil, "28 günün bir gerekçesi yoktu. Şimdi 21 güne düşürüldü. Demek, hiçbir anlamı yokmuş. 28 günde Yaylalar türküsünü öğrenemeyenler, 21 günde mi öğrenecek? Anlamak mümkün değil.

"KALDIRILMASINA DESTEK OLURUZ"
Hiçbir şekilde kışla şartının olmaması lazım. 21 gün askerlik süresinin kaldırılmasına destek oluruz."

 

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