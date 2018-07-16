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Bedelli askerlikle ilgili son kulis bilgileri

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Bedelli askerlikle ilgili son kulis bilgileri
A Haber Muhabiri Erdinç Özyılmaz, bedelli askerlikle ilgili son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikle ilgili son kulis bilgileri netleşmeye başladı. A Haber Muhabiri Erdinç Özyılmaz'ın aktardığı bilgilere göre; bedelli askerlik çalışmalarında yaş ve rakam kriterlerinin belirlenmesine çok az bir süre kaldı.

Özyılmaz şu bilgileri aktardı:

"Askerlik çağına gelmiş milyonlarca kişinin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Yaş ve ücret ile ilgili ilgili çalışma devam ediyor. Edindiğimiz bilgiye göre 26 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi. Yine de çalışmaların devam ettiğini söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayını işaret etmişti ancak 'Bir kararname ile kökten halledilebilir' mesajını vermişti.

Bedelli ile ilgili kriter önemli. Yaklaşık 6 milyon kişi askerlik sorunuyla boğuşuyor. Bu rakam her yıl hızla büyüyor. Eğer 25 yaş kriteri belirlenirse, 6 milyon kişiden yüzde 93'ü bedelli askerlikten faydalanabilecek. 15 bin lira belirlenirse, 6 milyarlık bir gelir elde edilecek.

Çalışmalar titiz şekilde devam ediyor. Öne çıkan kriter 26 yaş, 20 bin lira."

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