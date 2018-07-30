Bedelli askerlik vuran ünlüler!

Bedelli askerlik yapacak olanların hangi birliklerde eğitim görecekleri belli oldu. Listede 11 ilden 13 askeri birlik var.İşte, bedelli askerlik bekleyen ünlüler ve doğum tarihleri...

Aylardır çıkması beklenen her haberle dikkatleri üzerine çeken bedelli askerlik şartları sonunda netleşti. 28 gün, 25 yaş şartı ve 15 bin lira ödeme şartı ile yapılabilecek bedelli askerliğe bazı ünlü isimlerin de başvurması bekleniyor. Peki, bedelli bekleyen ünlüler kimler? İşte, yaş itibariyle bedelli vuran ünlü isimler...

BEDELLİ BEKLEYEN ÜNLÜ İSİMLER

GÖKHAN ALKAN (1987 doğumlu)

BARIŞ ARDUÇ (1987 doğumlu)

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ (1988 doğumlu)

METİN AKDÜLGER (1988 doğumlu)

CAN YAMAN (1989 doğumlu)

İLYAS YALÇINTAŞ (1989 doğumlu)

EDİS GÖRGÜLÜ (1990 doğumlu)

İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu. Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile biten ilişkisi ve bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEDELLİ ASKERLİK YAPMAYACAĞIM"

İdo, bedelli askerlik ile ilgili sorulara "Etrafımda bir çok arkadaşım yararlanacak ama ben düşünmüyorum, zaten şu an üniversite okuyorum" yanıtını verdi. Halhalı ile dikkat çeken Tatlıses, 'Benim halhal taktığımı gören erkekler benden sonra halhal takmaya başladı' dedi.