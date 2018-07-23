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Bedelli askerlik teklifi bugün Meclis’te

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Bedelli askerlik teklifi bugün Meclis’te
TBMM, yeni haftada iki önemli düzenleme için mesai yapacak. Bedelli askerlik teklifi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada iki önemli düzenleme için mesai yapacak. Bedelli askerlik teklifi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

OHAL sonrası dönemde terörle mücadele için hazırlanan kanun teklifi bugün Genel Kurul gündemine gelecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak bedelli askerlik teklifine göre, 31 aralık 1993'den önce doğanlar, 15 bin lira karşılığında düzenlemeden faydalanabilecek. Teklifte, 28 günlük temel askerlik eğitimi de bulunuyor. Tartışmaları neden olan bu maddede,  değişiklik yapılıp yapılmayacağı Meclis sürecinde netleşecek..

Meclis Genel Kurulu ise, Olağanüstü Hal sonrası terörle mücadele için bazı kanunlarda değişiklik getiren teklifi görüşecek. 26 maddelik teklifle, valilerin yetkileri artırılıyor.

Buna göre, valiler, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek. Ayrıca, belirli yer ve saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecekler.

Teklifle, OHAL süresince, KHK ile yapılan ihraçlar, 3 yıl daha sürebilecek. Düzenleme gözaltı sürelerini de belirliyor. OHAL döneminde 7 gün olan gözaltı süresi 48 saati geçmeyecek. Bu süre toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün olarak belirlendi.

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