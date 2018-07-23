Bedelli askerlik süresi için yeni teklif!

AK Partili Mehmet Muş '28 günlük bedelli askerlik süresinin 21 gün olmasını teklif edeceğiz' dedi.

Bedelli askerlikle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu. Muş, bedelli askerlik süresinin 21 gün olması için teklifte bulunacaklarını söyledi. Muş şunları söyledi:

"Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. 25 yaş, 28 günlük temel eğitim ve 15 bin lira bedel. Kamuoyu ve siyasetteki tartışmalar ile TSK’nın gelecekle alakalı planlaması çerçevesinde, 28 günlük temel askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte. Biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona öneride bulunacağız.

Teklif hazırlanırken tüm kesimlerin görüş, beklenti ve talepleri dikkate alınmıştır. Bir grubun görüşleri dikkate alınarak hazırlanan bir teklif değildir ve bugün komisyona 21 gün olarak yeni bir teklif sunmuş olacağız.

Teklifle ilgili çalışmalara son halini TBMM verir. Müzakerelerde bizim teklifimiz, 28 günün 21 gün şeklinde yeni bir teklif olarak sunulmasıdır. Takdir miletvekillerinindir. Bedel ve yaşta bir değişiklik olmayacak; 25 yaş ve 15 bin lira..."