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Bedelli Askerlik Erdoğan'ın masasında

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Bedelli Askerlik Erdoğan'ın masasında
Bedelli askerlik düzenlemesini içeren yasa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

Geçtiğimiz günlerde bedelli düzenlemesinin de olduğu "torba teklif" Genel Kurulda kabul edilmişti.

BEDELLİ YASASI
Buna göre bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.

Ayrıca kanuna göre, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

YASA ERDOĞAN'IN MASASINDA
Meclis'ten geçmesinin ardından bedelli yasası artık Başkan Erdoğan'ın onayını bekliyor. Başkan Erdoğan'ın yasayı onaylayarak askerlikte yeni dönemi resmen başlatması bekleniyor.

 

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