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Bedelli Askerlik Açıklaması

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Bedelli Askerlik Açıklaması
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan milletvekili, belediye ve il başkanları ile bürokratlara adaylık konusunda önemli uyarılarda bulunurken bedelli askerlik beklentisine ilişkin de mesaj verdi.

Erdoğan’dan partililere önemli adaylık uyarısıErdoğan, partisinin dünkü MKYK toplantısında, bazıları bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, “Kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin” dedi.

Belediye ve il başkanları ile bürokratlara da parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulunan Erdoğan, belediye ve il başkanlarına yönelik, “işaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır” mesajını verirken, bürokratlara da “kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

MKYK üyelerinden bazıları bedelli askerlik konusunu gündeme getirerek, “Büyük beklenti var” deyince, Erdoğan, “Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.

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