"Bedelini Ödeyeceksiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Batı gerçek yüzünü şu son birkaç gündür açık net ortaya koydu.Hollanda yapılacak seçime, Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan bunun bedelini ödeyeceksin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Vakfı’nın İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘İyilik Ödülleri Töreni’nde konuşuyor.

'42 yıllık bir sabrın ürünü olduğunu dile getiren' Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Peygamber efendimiz, Ademoğlu ölünce amel defteri kapanır, ancak 3 kişinin amel defteri kapanmaz buyuruyor. Geride eş, evlat ve ilim bırakan olduğunu bırakıyor. Bundan 42 yıl önce mesuliyet bilinciyle hareket eden bir avuç ilim insanının diktiği fidan dünyanın 135 ülkesinde meyve veren bir ağaca dönüştü. Şu manzara azmin, fedakarlığın ürünüdür. Vakfımız bir taraftan hayır kültürünün yaygınlaşmasını sağlarken, diğer yandan mazlum coğrafyalara Türkiye'nin dostluk elini uzatıyor. Dünyanın 70 ülkesinden gelen 2 bin 140 öğrenci ülkemizde ilim tahsil ediyor. Bu öğrencilerin gelecekte güçlü bir beşeri köprü oluşturacağına inanıyorum. Her bir kardeşimi Türkiye'nin gönül elçisi olarak kabul ediyorum. Adalet, ihsan, merhamet, istikamet ilkeler doğrultusunda yürütülen hizmetlerin devam etmesini diliyorum. Misyonerler bütün çabalarını harcarken kardeşlerimizin Kur'an'sız bırakmak bize yakışmaz. Hediyem Kur'an olsun projesini doğru yolda atılmış bir adım olarak görüyorum.

HÜNER SAĞ ELİN VERİDİĞİNİ SOL ELİN GÖRMEMESİDİR

Hüner ehli iyilik, ihsan ve karşılıksız verme mecralarda kadir kıymet bilmek daha önemli. En yakınındaki komşusuna, ailesine dahi gözünü kapatan bir hayat biçimiyle karşı karşıyayız. Bizde sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Muhtaçların onurunun kırılmaması, iyilik sahibinin de niyetinin bozulmamasıdır. Bizde Hakkın bilmesi yeterlidir. Sosyal medyanın da etkisiyle bu incelik kayboluyor. Yardım eli fiiliyatı önüne geçebiliyor. Birçok insan kendisine hiçbir külfeti olmayan sanal ortamlarda insanlık ve kardeşlik vazifesini yerine getiriyor zannediyor. İyiliği ifşası hayrı yok ediyor. Kalbimiz çevremizde olan bitene karşı hassasiyetini kaybediyor.Suriye'de olduğu gibi vahşet görüntüleri birkaç ülke dışında kimseyi harekete geçirmiyor. Akdeniz'de boğulan insanlar ekranları kaplasa da yüreklerde hiçbir iz bırakmıyor. Kalplerin nasır tuttuğu, taşlaştığı zor bir dönemde yaşıyoruz. Sadece Hakkın rızası için koşan, koşturan, çalışan iyilik neferlerini mumla arıyoruz. Böylesi bir zaman diliminde hem ülkemizde, hem dünyanın farklı köşelerinde iyilikle çalışanlara destek olmak çok önemlidir.

GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI

İşte birkaç gündür yaşanan olaylar, gördüklerimiz; tamamen İslamofobik gelişmelerin tezahürüdür. Batı gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Ben, olaylar başladığında bunların faşizan baskı olduğunu söyledim. 'Nazizm hortaladım' dedim. Nazizm Batı'da ayakta. Rahatsız oldu beyfendiler. Dün gece bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan kardeşime, kendi başkonsolosluk binasına gitmesini engelleyen zihniyet, bunu uluslararası diplomaside ve dünyaya nasıl anlatacak? 'Biz davet etmedik ki' mi diyecek? Diplomat olarak da, uluslararası özgürlük kapsamında da giderim. Nereden çıktı bu? Bunlar konsolosluk kapısını kilitleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Alınan cevaplar enteresan. 'Çıkması lazım'.