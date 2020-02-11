Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 5 Türk askerinin Suriye ordusu tarafından açılan ateş sonucu şehit olmasından sonra İdlib'de yeni adımlar atacaklarını duyurdu.

Söz konusu adımları yarın açıklayacağını belirten Erdoğan, "Rejim ciddi manada, İdlib'de misliyle balalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Bize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi.

ATATÜRK DÖNEMİNİ DE HEDEF ALDI

Erdoğan ayrıca, Atatürk dönemini de hedef alırken, "Nazım Hikmet’i hapiste çürütenler, Sabahattin Ali’yi katledenler tek parti döneminin jakobenleridir. Şiiri, müziği yasaklayan bir ülkeden sanatçıları ötekileştirmeyen yepyeni bir Türkiye’ye kavuştuk" diye belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları açıklayacağım. Nitekim dün gerekli karşı cevapları en güçlü, en üst düzeyde Suriye tarafına verdik.

Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve atacağımız bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım.

Türk müziğinin alaturka diyerek yasaklandığı, affedersiniz türkülerimiz tezek kokuyor denilerek tahkir edildiği tuhaf dönemler yaşadık.

Neşet Ertaş en verimli dönemlerinde kadri kıymeti bilinmeyen elitist sanat anlayışının kurbanı olmuş biridir.

Aşık Veysel’i Ankara’ya sokmadılar. Kılık kıyafetinden dolayı dönemin Ankara Valisi tarafından şehrin merkezine alınmamıştır.

Nazım Hikmet’i hapiste çürütenler, Sabahattin Ali’yi katledenler tek parti döneminin jakobenleridir.

Türkiye sadece siyasette değil kültür alanında da vesayet zincirlerini artık kırmıştır.

Şiirleri yasaklayan bir ülkeden sanatçılarını ötekileştirmeyen yepyeni bir Türkiye’ye kavuştuk.

Bir daha asla milletimizin üzerine vesayet gölgesi düşürmeyecek, kuşatıcı tavrımızı devam ettireceğiz.

Bugün de ülkemizin farklı köşelerinde kendi çabalarıyla kadim mirasımızı devam ettiren sayısız hüner sahibi yaşıyor. Teknoloji ile beraber geleneksel sanat dallarında da ciddi sınamalarla karşı karşıyayız.

Unutulan, devam ettirilemeyen her bir sanat kökleri ile bağımızı kuran bir halkanın kopması demektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın projeleri, belediyelerimizin desteği ile yaşayan insan hazinelerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun yeterli olmadığı aşikardır.

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