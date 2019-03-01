Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, 16. dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihlerinin 3 Nisan, 19. dönem için ise 20 Nisan olan sevk tarihlerinin 22 Nisan olarak güncellendiği bildirildi.
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Bedelikli askerlikle ilgili son dakika açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikte 16. ve 19. celp sevk tarihlerinin değiştiğini açıkladı.
Etiketler: milli savunma bakanlığı, bedelli askerlik
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