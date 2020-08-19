Bedavaya sattı...

2 YILDA KAZANDIRDIĞI PARA

TJK'nın yarışlarında 2 yıl boyunca boy gösteren Duty Free isimli yarış atı, katıldığı yarışlardan Ebru Gündeş'e 1 milyon 764 bin lira kazandırdı.

AMERİKA'DA YAŞAYAN TÜRK ALDI

Ensonhaber'in aktardığına göre aradan yıllar geçti. Ahırda bekleyen yarış atı, Ebru Gündeş tarafından satışa çıkarıldı.

Bakım masrafları oldukça yüksek olan at için teklifleri alan Gündeş, Amerika'da yaşayan bir Türk'e atını 100 bin liraya sattı.