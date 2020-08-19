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Bedavaya sattı...

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Bedavaya sattı...
Reza Zarrab'ın 8 yıl önce 800 bin liraya aldığı yarış atını Ebru Gündeş 100 bin liraya sattı. Gündeş, yarışlardan 1 milyon liranın üzerinde gelir elde etmişti.

 

Reza Zerrab, Ebru Gündeş'e 2012 yılında hediye olarak 800 bin liraya yarış atı satın almıştı.

2 YILDA KAZANDIRDIĞI PARA

TJK'nın yarışlarında 2 yıl boyunca boy gösteren Duty Free isimli yarış atı, katıldığı yarışlardan Ebru Gündeş'e 1 milyon 764 bin lira kazandırdı.

AMERİKA'DA YAŞAYAN TÜRK ALDI

Ensonhaber'in aktardığına göre aradan yıllar geçti. Ahırda bekleyen yarış atı, Ebru Gündeş tarafından satışa çıkarıldı.

Bakım masrafları oldukça yüksek olan at için teklifleri alan Gündeş, Amerika'da yaşayan bir Türk'e atını 100 bin liraya sattı.

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