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Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

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Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
4 yıllık birlikteliklerini 29 Haziran 2017’de nikâh masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Önümüzdeki sezon “Osman Gazi” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Erkek bebek müjdesini alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen bu mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Bir süredir bebek isteklerini dile getiren çift mutlu haberi geçtiğimiz günlerde almıştı.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Önümüzdeki sezon “Osman Gazi” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, önceki gün doktora kontrollere giden çift, erkek bebeklerinin olacağını öğrenince çok mutlu oldu.

Erkek bebek müjdesini alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen bu mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

 

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