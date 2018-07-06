  • BIST 98.737
  • Altın 185,940
  • Dolar 4,6015
  • Euro 5,3907
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA48 ilde dev operasyon

Bebek bekleyen ailelere iyi haber!

»
Bebek bekleyen ailelere iyi haber!
Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "e-rapor" sistemi sayesinde doğum raporları nüfus müdürlüklerinin görebileceği elektronik ortama aktarıldı, bebeği olan aileler kurumlar arasında dolaşmaktan kurtuldu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, "Sağlık kuruluşundan verilen doğum raporları nüfus müdürlüklerinin ekranlarında görülüyor.

AA'nın haberine göre; bu pilot çalışma başarıyla gidiyor. Vatandaş doğum yapacak, nüfus müdürlüğü kısa süre sonra ona kimliğini getirecek. Böylece vatandaş bürokrasi ile hiç uğraşmayacak, hastanede doğum yapacak, raporu düzenlenecek ve bebeğinin kimliğine kısa zamanda erişmiş olacak.

Proje Ankara'da Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanıyor. Nüfus müdürlüklerince adrese kimlik gönderilmesi ile alakalı süreci yürütüyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz" diye konuştu.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji, 'O' il için saat verdi!06 Ağustos 2017 Pazar 17:05
  • Uzmanlar bu yiyecekler hakkında uyardı!31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:28
  • Hastaneler için 'yapay zekalı' sistem geliştirdi31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:55
  • Düzenli alkol kullanımı diyabet riskini azaltıyor28 Temmuz 2017 Cuma 16:54
  • Yemeği koklamak da şişmanlatıyor15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:33
  • Türkiye'de ilk kez kanser hastasına akciğer nakli yapıldı30 Nisan 2017 Pazar 17:44
  • Dur, Düşün, Harekete Geç,12 Ekim 2016 Çarşamba 14:41
  • Tehlikeli oyun bu hale getirdi09 Haziran 2016 Perşembe 15:12
  • Sağlıklı seks için...08 Şubat 2016 Pazartesi 09:44
  • OKAN’A GELİYORSUNUZ BANA GELMİYORSUNUZ26 Kasım 2015 Perşembe 13:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim