  • BIST 99.193
  • Altın 221,175
  • Dolar 5,3536
  • Euro 6,0827
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİzmir'de yangın

Bebeğimi kullanmam

»
Bebeğimi kullanmam
Yakın zamanda doğum yapacak olan güzel oyuncu Fahre'ye evcen gelen teklifleri reddediyor.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, oğullarını nisan ortasında kucaklarına alacak.

Hamileliği ilerledikten sonra gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeye başlayan Fahriye Evcen, gelen dizi ve reklam tekliflerini de geri çeviriyor.

Ünlü oyuncu, son olarak reklam yüzü olduğu markanın hamile koleksiyonu için özel bir çekim yapma talebini “Bu süreçte bebeğimi reklam malzemesi olarak kullanmam. Hamileliğim boyunca çalışmayacağım ve devamında da bir süre zamanımı çocuğuma ayıracağım” diyerek reddetti.
4 MİLYON KAYIP

Firmayla yıllık sözleşme yaptığı takdirde yaklaşık 2 milyon lira alacak olan Fahriye Evcen’in, uzun bir süre dizi de çekmeyeceği için 4 milyon lira civarında bir kayba uğrayacağı iddia ediliyor.
Burak Özçivit’in de eşinin bu kararını desteklediği gelen haberler arasında. 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Olayın suçlusu ne serdar ne Gürcistan suçlu organizasyon21 Ocak 2019 Pazartesi 17:13
  • Alköl'ü fazla kaçırdılar kaza yaptılar21 Ocak 2019 Pazartesi 16:50
  • Gece de yüzüğü konuşuldu21 Ocak 2019 Pazartesi 16:26
  • Ekip arkadaşları yalnız bırakmadı21 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
  • Jennifer Lopez instagram'ı salladı21 Ocak 2019 Pazartesi 14:06
  • Takipçisi Chloe'yi fena kızdırdı.21 Ocak 2019 Pazartesi 13:46
  • Buse'ye ne oldu?21 Ocak 2019 Pazartesi 10:40
  • "Zeki Müren'in yanına gideceğim"20 Ocak 2019 Pazar 15:42
  • Önce inkar etti sonra sabaha kadar eğlendi20 Ocak 2019 Pazar 14:40
  • Sinem teklife evet dedi20 Ocak 2019 Pazar 14:24
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim