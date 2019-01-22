Bebeğimi kullanmam

Yakın zamanda doğum yapacak olan güzel oyuncu Fahre'ye evcen gelen teklifleri reddediyor.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, oğullarını nisan ortasında kucaklarına alacak.

Hamileliği ilerledikten sonra gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeye başlayan Fahriye Evcen, gelen dizi ve reklam tekliflerini de geri çeviriyor.

Ünlü oyuncu, son olarak reklam yüzü olduğu markanın hamile koleksiyonu için özel bir çekim yapma talebini “Bu süreçte bebeğimi reklam malzemesi olarak kullanmam. Hamileliğim boyunca çalışmayacağım ve devamında da bir süre zamanımı çocuğuma ayıracağım” diyerek reddetti.

4 MİLYON KAYIP

Firmayla yıllık sözleşme yaptığı takdirde yaklaşık 2 milyon lira alacak olan Fahriye Evcen’in, uzun bir süre dizi de çekmeyeceği için 4 milyon lira civarında bir kayba uğrayacağı iddia ediliyor.

Burak Özçivit’in de eşinin bu kararını desteklediği gelen haberler arasında.