Bebebğini düşürdüğü iddia edilen Sinem Kobal'dan ilk açıklama

Bir süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın kısa süre önce hamile kaldığı ancak bebeğini düşürdüğü iddia edildi.

Teve2'de ekrana gelen 2.Sayfa programının haberine göre, 2016 yılında hayatını Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, 3 hafta önce bebeğini kaybetti. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenmişti. Çiftin 800 bin liraya mâl olan düğünü 2 gün 2 gece sürmüştü. Nikahtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinem Kobal, 'Ne zaman anne olacaksınız?' sorusuna '2018'de düşünüyoruz' cevabını vermişti.

İDDİALARI YALANLADI

3 hafta önce bebek düşürdüğü yönünde haberleri yapılan Sinem Kobal, Instagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yaparak "Bugün hakkımda çıkan haber tamamen hayal ürünüdür. Böyle özel ve hassas konularda sırf dikkat çeksin diye masa başında üretilen bu haberleri duyarsız ve acımasız buluyorum" dedi.