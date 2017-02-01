BBP'den referandum açıklaması

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, referandum ile ilgili şu ana kadar her hangi bir siyasi parti, kurum ya da blokla, görüşmenin olmadığını söyledi.

Yanar yaptığı yazılı açıklamada, "Meclisimiz Anayasa değişikliği hususunu halka taşımak üzere bir referandum kararı almıştır. Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'e sevk edildiği ilk günlerde Meclis çalışmalarına katkı sağlayacağına inandığımız önerilerimizi ve çekincelerimizi ihtiva eden raporumuzu tüm siyasi partilerimize göndermiştik. Referandum sürecindeki birinci önceliğimiz; ülkemizin içinde bulunduğu şu günlerde, ayrıştırıcı ve kavgacı üsluptan uzak bir kampanya yürütülmesidir. Kimse bu hususta "evet" ya da "hayır" şeklinde dile getireceği siyasi iradesi yüzünden ötekileştirilmemeli, kamplaştırılmamalıdır. Partimizin referandum sürecinde, içinde bulunduğu ortak bir cephe ile birlikte hareket edeceği şeklinde basına düşen haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Şu ana kadar her hangi bir siyasi parti ile referandum hususunda bir görüşmelerinin olmadığını dile getiren Yanar, "Türkiye’nin en deneyimli siyasi partilerinden biri olan Büyük Birlik Partisi; elbetteki, tüm parti teşkilatlarımız ve yetkili kurullarımızda istişare edildikten sonra referandum hususunda ki kararını kamuoyu ile paylaşacaktır. Referandum konusunda ya da başka herhangi bir konuda partimiz kurumsal kişiliği adına Genel Başkanımız sayın Mustafa Destici Bey ya da görevlendireceği bir yetkilimiz dışında yapılan ya da yapılacak olan açıklamaların dikkate alınmaması hususunu değerli kamuoyumuzla paylaşmayı borç biliriz" dedi.

Yanar açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde YSK tarafından 9 partinin seçimlere katılma yeterliliğinin bulunduğu açıklanmıştır. Bu partilerden biride Büyük Birlik Partisi'dir. Onca iktidar görmüş siyasi parti tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya yüz tutmuşken, bir kuruş devlet yardımı almadan tamamı helal kazançları ile partimizi ayakta tutan ve bu günlere gelmesini sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberliğe, milletçe kenetlenmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde; siyasetteki varlığını milletimizin birliğine ve beraberliğine adamış partimizin Türkiye’nin en iyi teşkilatlanmış partisi olması için tüm dava arkadaşlarımız nezdinde bir seferberlik başlatılması gerektiğine inanıyorum."