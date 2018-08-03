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BB Erzurumspor’dan kombine çağrısı

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BB Erzurumspor’dan kombine çağrısı
Süper Lig’in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan kombine çağrısı.

Yaptığı transferlerle dikkat çeken ve verimli bir kamp dönemi geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, iddialı bir kadro kurduklarını, taraftarların desteğiyle başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını söyledi. Barlak, taraftara kombine bilet alarak kulübe destek olmaları çağrısında bulundu. 

Transferde son derece titiz davrandıklarını ve takıma katkı verecek isimleri en uygun maliyetle mavi-beyazlı renklere bağladıklarını kaydeden Basın Sözcüsü Metin Barlak, hazırlık çalışmalarının da son derece verimli geçtiğini, kurdukları kadronun Erzurum’u ligde başarıyla temsil edecek güçte olduğunu belirtti. Başarının anahtarının camianın tek vücut olmasından geçtiğini hatırlatan Metin Barlak, şunlardı söyledi: 

“Son üç yılda peş peşe kazanılan şampiyonluklarda takımın olduğu kadar taraftarın da büyük desteği var. Yağmur çamur demeden yanımızda oldular. Şimdi işimiz daha zor, Süper Lig’de kalıcı olmak, üst sabırla üst sıraları zorlamak istiyoruz. Bu yolda taraftarımızın kombine alarak bize desteğini sürdürmesini bekliyoruz.” 

Havuz başı Passolig satış noktası ve www.passo.com.tr üzerinden satışa sunulan kombine fiyatları şöyle: 

1. Kategori (Vip Tribünü) : 1000 TL 
2. Kategori (Kapalı A-B) : 700 TL 
3. Kategori ( Maraton ) : 500 TL 
4. Kategori (Kale Arkaları) : 250 TL

 

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