Bayramı kana bulayacaklardı!

Van’da şehre eylem yapmak için gelen teröristlere 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda teröristlerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada teröristler ölü olarak ele geçirildi.

Van'da polis tarafından bir eve yapılan operasyonda eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Alınan bir ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat ekipleri İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'nde bir eve sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Evin etrafını saran polisler, içerdeki PKK'lı teröristlere "teslim ol" çağrısı yaptı. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 PKK'lı tetörist ölü olarak ele geçirildi. Örgüt mensuplarıyla birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.