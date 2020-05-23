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Bayramdan Sonra Hangi Normalleşme Adımları Uygulanacak

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Bayramdan Sonra Hangi Normalleşme Adımları Uygulanacak
Bayramdaki 4 günlük sokak yasağının günlük vaka sayısını 500’e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse haziranda yeni gevşeme kararları gündeme gelecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından “Bayramdan sonra daha özgürüz” müjdesini vermişti.

Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500’e düşeceği öne sürülüyor. 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, vaka sayısının 500’ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor. 

25 İLDE SIFIR VAKA 

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek. 

İSTANBUL HALA RİSKLİ 

İstanbul’da bazı ilçeler dışında vaka sayısında gerileme yaşandığı belirtiliyor. Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Beylikdüzü gibi ilçelerde sıkıntı halen sürüyor. 

İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi vaka sayısı hâlâ yüksek olan illerde kısıtlamaların daha uzun süreceği kaydediliyor. 

TOPLUM YORGUNLUĞU 

Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların “toplum yorgunluğu” yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, “Vakaların kaynağını bildiğimiz noktaya geldik. Bir yerde bir artış varsa hemen nedenini buluyoruz. Hemen o çevrede önlem alıp durumu kontrol altına alabiliriz” diyor. 

İLK KONULAN YASAK EN SON KALKACAK 

Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE MARKET YASAĞI GÜNDEMDE 

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kararlar, en çok tartışılan konuyu oluşturuyor. İkinci dalga veya dalgalanma, bu grup için risk taşıyor. Bayramdan sonra yapılacak değerlendirmelerde, vaka sayısının düşmesine bağlı olarak yeni kurallar konulabilecek.

Ele alınacak konu başlıkları arasında, 65 yaş üstüne marketler, AVM’ler ve toplu taşıma araçlarının yasaklanarak, kısmi serbesti gündeme gelmesi. İzin günlerinin sayısı arttırılabilecek, araba kullanmalarına veya kurallara uyarak çalışmalarına izin verilebilecek. 

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