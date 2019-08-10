BAYRAMDA YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yola çıkmak için hazırlık yapan araç sürücüleri, araçlarının periyodik bakımlarını yaptırıyor. Uzmanlar, bakımların yapılmadığı takdirde araçlarda yüksek maliyetli hasarlar oluşabileceği gibi, bayram tatilinin de kötü

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kurban Bayramı’na sayılı günler kala otobüs firmalarında ve havayolu şirketlerinde biletler neredeyse tükendi. Özel araçlarıyla seyahat yapacak olan sürücüler de şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı. Türkiye’de 24 milyona yaklaşan kayıtlı araç sayısı, sürücüler tarafından aktif olarak kullanılırken, araçların bakımını da aksatmamaya özen gösteriyor. Yaz mevsimin nedeniyle gurbetçilerin gelmesi ve Kurban Bayramı’nın yoğunluğu trafikte yoğunluk yaşanmasına neden olurken, uzmanlar bakımsız araçlar ile yola çıkan sürücülerin, araçlarının bozularak, yüksek maliyetli hasarlar ile karşı karşıya kalabileceklerini belirtiyor.