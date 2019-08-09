BAYRAMDA YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!

Kurban Bayramı tatili yarın başlıyor. Bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlar trafik durumunu merak ederken, Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

SonDakika.com'un haberine göre; Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak vatandaşlar için Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni yayımladı.

Son yol durumu bilgilerine göre; TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle 5 Eylül'e kadar ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Odayeri kesiminin 40-43. kilometrelerinde asfalt çalışması nedeniyle ulaşım Edirne istikametinden sağlanıyor. Çalışma nedeniyle Yassıören Kavşağı'nda bazı kavşak kolları trafiğe kapatıldığından ulaşım, Tayakadın Kavşağı'ndan yapılıyor.

Milas-Bodrum yolunun 5. kilometresinde, Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. NKARA-ÇANKIRI YOLUNDA ULAŞIM SERVİS YOLLARINDAN SAĞLANACAK

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yollarından sağlanıyor.

Anamur-Aydıncık yolunda 51-54. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü yapılıyor.

ULAŞIM İKİ YÖNLÜ SAĞLANACAK

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 10-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım, Trabzon-Gümüşhane yolunun 36-39. kilometreleri ile Fethiye-Seydikemer yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.