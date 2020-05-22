  • BIST 103.155
  • Altın 380,261
  • Dolar 6,8008
  • Euro 7,4149
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Pakistan'da 107 Yolcu Taşıyan Uçak Düştü!

Bayramda Sakın Bunları Yapmayın!

»
Bayramda Sakın Bunları Yapmayın!
Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüldüğü, küslerin barışıp sarıldığı bayram günleri maalesef bu sene salgın yüzünden geleneklerimizin çok dışında ve mesafeli kutlanacak...

Uzmanlar da “Aynı apartmanda bile olsa bayram ziyareti yapmayın, birbirinizi dijital kutlayın ki bu kadar emek boşa gitmesin. Kucaklaşmayı, el öpmeyi öbür bayramlara saklayacağız” diyor.

 

 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, işte Bilim Kurulu üyelerinden bayram ikazları:

SEVDİKLERİNİZİ GÖRÜNTÜLÜ ARAYIN 

Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu: “Vatandaşlarımız sosyal mesafeye dikkat etsin, apartman içi ziyaret yapmasın. Birbirlerini görüntülü arasınlar. Hiçbir şekilde ev ziyareti, ev oturmalarını önermiyoruz. Salgına karşı bugüne kadar aldığımız önlemler artık sonuç vermeye başladı. Bu 4 gün çok belirleyici olacak. Sokağa çıkma yasağı herkes için bağlayıcı bir durum, zor da bir durum. Bütün vatandaşlarımızın da emeği var. Komşu ziyareti bile bu bayramda hiç uygun değil, kesinlikle olmamalı. Bu kadar emek boşa gitmesin.”

EVLERİNİZE ZİYARETÇİ KABUL ETMEYİN 

Prof. Dr. Levent Yamanel: “Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Bu kısıtlamanın sebeplerinden biri de insanların bayramı fırsat bilerek sosyal mesafe kuralını ihlal etmelerinin önüne geçmek. Bu bayramda kimseyi ziyaret etmiyoruz. Üst komşuyu bile. Ziyaretçi de kabul etmiyoruz. Yan komşumuzu bile. Bayram tebriklerini bu kez dijital ortamlardan yapacağız. Virüse karşı dijital bir bayram geçireceğiz. Geleneksel kutlamamızı erteleyeceğiz.”

BÜYÜKLERİNİZİN ELİNİ ÖPMEYİN  

Prof. Dr. Recep Öztürk: “Geçmiş bayramlardaki gibi muhabbetin, hürmetin olduğu bayramları gelecekte tekrar yaşayabiliriz. Bunun için bu bayramda fedakârlık yapacağız. Büyüklerimizi, çınarlarımızı bugüne kadar koruduk. Bu bayram büyüklerimizin elini öpmeyelim. Özellikle gençler bu hastalığı ‘sessiz’ geçiriyor. Yani hiçbir belirtisi olmadan, hasta olduklarından haberdar olmadan bu hastalığı geçiriyorlar. Ama bulaştırıcılıkları devam ediyor. O yüzden bu defaya mahsus ziyaretlerimizi görüntülü aramayla yapalım. Kimsenin hastalığına, acısına sebep olmayalım. Daha mutlu ve huzurlu bayramları mutlaka göreceğiz.”

BAYRAM TEBRİĞİNİ TELEFONLA YAPIN 

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: “Salgının hâlâ devam ettiğini unutmayalım. Bu 4 günlük karantina süreci salgını kontrol altına alabilmek için çok iyi bir fırsat. Daha önümüzde çok bayramlar var. Bu bayramda mümkün olduğunca birbirimizden uzak kalalım. Ziyaretlere gitmeyelim, ziyaret kabul etmeyelim. Kutlamalarımızı telefonla yapalım.”

ŞEKER YERİNE MASKE VE KOLONYA HEDİYE EDİN  

Prof. Dr. Ahmet Demircan: “Bu seneyi her alanda farklı geçiyoruz. Dolayısıyla bu bayramda farklı olacak. Eskisi gibi kucaklaşmayı, el öpmeyi öbür bayramlara saklayacağız. Bu büyüklerimizi korumak için çok önemli. Görüntülü arayabiliriz, sesli arayabiliriz. Değişik yaratıcı animasyonlar oluyor, dijital üretimler oluyor. Sonraki bayramlarda telafi ederiz. Bu bayram büyüklerimizin kıymetini nasıl bilmemiz gerektiğini de hatırlatmış oldu. Bayram şekeri yerine de birbirimize maske ve kolonya hediye edelim. Bu bayramın hediyesi maske olsun. Bu maskeleri de takalım. Aksesuar değil bunlar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmüyoruz. İlerde daha sağlıklı öpebilmek için.” 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İzmir İl Müftüsünden Marş Açıklaması21 Mayıs 2020 Perşembe 15:18
  • Flaş... Flaş... Büyükşehirlere Saldırı Yapacaklardı!21 Mayıs 2020 Perşembe 13:45
  • Ne Zamana Kadar Maske Takacağız?21 Mayıs 2020 Perşembe 12:14
  • Diyanet Başkanlığı'ndan Bayram Namazı Açıklaması21 Mayıs 2020 Perşembe 11:46
  • Pandemi Sürecinde Göçmen Sayısında Büyük Azalma21 Mayıs 2020 Perşembe 11:40
  • HES Kodu nedir? HES Kodu Nasıl Alınır?21 Mayıs 2020 Perşembe 10:34
  • Bir Günde Görülen En Yüksek Vaka Sayısı21 Mayıs 2020 Perşembe 10:25
  • AMPHAN Kasırgası 3 Milyon Kişiyi Etkiledi21 Mayıs 2020 Perşembe 10:12
  • Ramazan Bayramında Hava Nasıl Olacak?20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:02
  • Flaş... İstanbul'da Büyük Operasyon! 800 Bin Adet Ele Geçirildi!20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:34
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim