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'Bayramda Sadece Telefonla Görüşün'

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'Bayramda Sadece Telefonla Görüşün'
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, hastaneye gelen vaka sayısının azaldığını söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüs tedbirleri kapsamında kuralları esnetmenin sıkıntı yaratacağını söyledi. Çelik, "Daha temkinli ve tedbirli gitmek gerekiyor. Ramazan Bayramı'nın eski bayramlar gibi olmaması gerekiyor. Bayram kutlamalarını telefonlarla veya görüntülü konuşmalarla yapmamız gerekiyor" dedi.

Çelik "Zatürre ile gelen hasta sayımızda azalma var. Bizim tespit ettiğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı filyasyonlarda pozitif temasların yakınlarını saptayıp hastaneye alıyoruz. Onlardan ötürü bir kalabalıklaşma var; ama hasta sayısında ciddi bir düşüş görmekteyiz. Ölüm sayısı da azalmış durumdadır. Şuan bizim entübe sayımız da ilk başlara göre son derece düşük seviyede seyrediyor" diye konuştu. 

''HAZİRAN'I BULACAK''

Corona virüsle mücadelede piki yayvan hale getirmenin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhami Çelik, "Bizim virüste piki yayvanlaştırma gerekiyordu. Biz, bunu başarabildiğimizi ülke olarak görmekteyim. Nasıl pik artışı yavaş yavaş geliştirdiysek azalmayı da öyle götürebileceğiz. Birden düşmesini beklememiz mümkün değildir. Ben yine corona virüsle mücadele konusunda sonunun Haziran'ı bulacağını tahmin etmekteyim" dedi.

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