BAYRAMDA NEREDE KONAKLAMAK DAHA UCUZ?

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili ile birlikte, otel fiyatları da yeniden gündeme geldi. Otel fiyatlarındaki astronomik rakamlardan ötürü, tatilcilerin ilgisini daha çok, günlük kiralık yazlıklar çekiyor.

Turizm sektörü rekor üstüne rekor kırarken otellerdeki doluluk oranları da kimi yerlerde yüzde 100 seviyesine ulaştı. Turizm sektöründe yaşanan yoğunluk otel fiyatlarına da yansıyor.

5 yıldızlı her şey dahil konseptli otellerde 4 kişilik bir haftalık tatilin bedeli 10 bin TL'ye yaklaşmış durumda. Fiyatlarda yaşanan aşırı yükseliş tatil planı yapan aileleri de farklı alternatiflere yöneltiyor. İşin bu kısmında ise son yıllarda giderek artan günlük kiralık yazlık konsepti ön plana çıkıyor.

KİŞİ BAŞI 40 TL'NİN ALTINA İNİYOR

Neredeyse tüm sahil şeridi olan beldelerde yer alan günlük kiralık yazlıkların fiyatı 150 TL'den başlayıp villa vs. olması halinde 500 TL ve üzerine

çıkabiliyor.

Kiralanan yazlık evlerde genellikle 4 ve 6 kişilik aileler rahatlıkla kalabiliyor. Böyle olunca ise günlük 150 TL'de 4 kişilik bir ailenin yaz tatilinin kişi başı günlük konaklama bedeli 40 TL'nin altına kadar düşüyor.