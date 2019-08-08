  • BIST 98.683
  • Altın 263,809
  • Dolar 5,4799
  • Euro 6,1443
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'A AYAK BASTI!

BAYRAMDA NEREDE KONAKLAMAK DAHA UCUZ?

»
BAYRAMDA NEREDE KONAKLAMAK DAHA UCUZ?
Yaklaşan Kurban Bayramı tatili ile birlikte, otel fiyatları da yeniden gündeme geldi. Otel fiyatlarındaki astronomik rakamlardan ötürü, tatilcilerin ilgisini daha çok, günlük kiralık yazlıklar çekiyor.

Turizm sektörü rekor üstüne rekor kırarken otellerdeki doluluk oranları da kimi yerlerde yüzde 100 seviyesine ulaştı. Turizm sektöründe yaşanan yoğunluk otel fiyatlarına da yansıyor.
5 yıldızlı her şey dahil konseptli otellerde 4 kişilik bir haftalık tatilin bedeli 10 bin TL'ye yaklaşmış durumda. Fiyatlarda yaşanan aşırı yükseliş tatil planı yapan aileleri de farklı alternatiflere yöneltiyor. İşin bu kısmında ise son yıllarda giderek artan günlük kiralık yazlık konsepti ön plana çıkıyor.
KİŞİ BAŞI 40 TL'NİN ALTINA İNİYOR
Neredeyse tüm sahil şeridi olan beldelerde yer alan günlük kiralık yazlıkların fiyatı 150 TL'den başlayıp villa vs. olması halinde 500 TL ve üzerine
çıkabiliyor.
Kiralanan yazlık evlerde genellikle 4 ve 6 kişilik aileler rahatlıkla kalabiliyor. Böyle olunca ise günlük 150 TL'de 4 kişilik bir ailenin yaz tatilinin kişi başı günlük konaklama bedeli 40 TL'nin altına kadar düşüyor.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İZMİR'DE DEPREM OLDU!08 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
  • AYHAN SİCİMOĞLU, YÜKSEK SESTEN ŞİKAYET ETTİ!08 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
  • EKREM İMAMOĞLU, YENİ YÖNETİMİNİ TANITTI!08 Ağustos 2019 Perşembe 11:38
  • NURGÜL YEŞİLÇAY, ESKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI!08 Ağustos 2019 Perşembe 11:30
  • TARİKATLAR NEDEN RAHATSIZ?08 Ağustos 2019 Perşembe 11:15
  • ERDOĞAN KAZ DAĞLARI'NA GİDİYOR!08 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
  • YENİ RTÜK YÖNETMELİĞİ SORUNLU!08 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
  • JENNİFER LOPEZ'DEN TÜRKİYE PAYLAŞIMI!08 Ağustos 2019 Perşembe 10:54
  • BURCU ESMERSOY NEDEN BOŞANIYOR?08 Ağustos 2019 Perşembe 10:44
  • DEMET ÖZDEMİR NEREDEN YAZLIK ALDI?08 Ağustos 2019 Perşembe 10:36
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim