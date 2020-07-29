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Bayram gelmeden emeklilik ikramiyesi bitti

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Bayram gelmeden emeklilik ikramiyesi bitti
DİSK-AR’ın araştırmasına göre emeklilerin bayram ikramiyesinde yaşadığı kayıp, asgari ücrete gelen artış ile oranlandığında yıllık 900 lirayı buldu. Eğer asgari ücrette yapılan artış ile aynı oranda emekli ikramiyelerinde artış yapılsaydı, emekli bayram b

DİSK-AR’ın araştırmasına göre emeklilerin bayram ikramiyesinde yaşadığı kayıp, asgari ücrete gelen artış ile oranlandığında yıllık 900 lirayı buldu. Eğer asgari ücrette yapılan artış ile aynı oranda emekli ikramiyelerinde artış yapılsaydı, emekli bayram başına 1448 lira ikramiye alacaktı. Türkiye’deki tüm emeklilerin bayram ikramiyesi kaybı ise 11,6 milyar liraya ulaştı.

DİSK-AR emeklilerin bayram ikramiyelerinin enflasyon karşısında nasıl eridiğini açıklayan bir araştırma yayımladı. Araştırmada emeklilerin bayram başına aldığı bin liralık ikramiye ile asgari ücret karşılaştırıldı. Buna göre Haziran 2018’de asgari ücret 1603 liraydı, emekli ikramiyesinin yüzde 62’siydi. Haziran 2020’de asgari ücret 2 bin 324 liraya çıktı ancak emekli ikramiyesi yükselmedi.

11.6 MİLYARA ULAŞTI

Araştırmaya göre, emekli ikramiyesi asgari ücrete yapılan artış ile ayrı oranda artsaydı bugün 1448 lira olacaktı. Ayrıca emeklilerin ikramiyesi enflasyona oranlandığında 1300 lira, gıda enflasyonuna oranlandığında 1345 lira olmalıydı.

Türkiye’deki tüm emeklilerin bayram ikramiyesi kaybı 11,6 milyar liraya ulaştı.

DİSK- AR, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıkladığı emekli aylıklarının da gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

 

“SGK en düşük emekli aylıkları konusunda yanıltıcı bilgiler yayımlamaktadır. SGK 2020 Ocak-Haziran döneminde sigortalı işçilerin asgari aylığını 2 bin 30 lira, en yüksek emekli aylığını ise 3 bin 890 lira olarak açıkladı. Oysa bu veriler gerçeği yansıtmıyor. Hükümet Mart 2020’de 1500 liranın altındaki emekli aylıklarını Hazine desteği ile 1500 liraya yükseltme kararı alırken SGK’nin en düşük emekli aylığını 2 bin 30 lira olarak ilan etmesi kamuoyunu yanıltmak anlamına gelmektedir. Öte yandan ortalama emekli aylığı 2 bin 80 lira iken en düşük emekli aylığının 2 bin 30 lira olarak açıklanması akla ve bilime aykırıdır. Öte yandan 2020 yılı içinde emekli olan ve 1500 lira civarında aylık bağlanan çok sayıda emekli olduğu biliniyor.”

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