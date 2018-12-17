Bayraktar ilk Görevine Çıktı

Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) bugün deniz kuvvetleri için ilk görevini gerçekleştirdi.

Baykar Makina tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) bugün bölgedeki ilk görevine çıktı.

Deniz Kuvvetleri adına Çanakkale Havalimanı’ndan kalkan Bayraktar TB2, ilk görev uçusunu gerçekleştirdi.

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından “Deniz Kuvvetleri’mizin Bayraktar TB2 SİHA’ları Çanakkale’de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkış ve inişini yaptı. Vira Bismillah!” şeklinde bir yorum paylaştı.

İlk silahlı atışını 2015 yılında gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA, bölgenin kontrolü, göçmen geçişleri, kaçak avlanma gibi sivil görevlerde Deniz Kuvvetleri’ne önemli bir güç sağlayacak.