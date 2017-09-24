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'Bayrağını göndere neden çektiniz?'

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'Bayrağını göndere neden çektiniz?'
CHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ÖZTÜRK YILMAZ: "BU YÜZYILLIK PROJE İSE BARZANİ'NİN AYAĞININ ALTINA KIRMIZI HALI SERİP NEDEN KARŞILADINIZ? BAYRAĞINI GÖNDERE NEDEN ÇEKTİNİZ?

Irak ve Suriye tezkeresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin CHP adına konuşan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Barzani'nin kaçak petrolü Bölgesel Kürt Yönetimi'nde çıkan yaklaşık 200 bin varil kaçak petrolü Kerkük'te çıkan 300 bin varil KYB'nin elindeki günlük yaklaşık 1 milyon varil petrol kaçak anlaşmalar ile Bölgesel Kürt Yönetimi Türkiye üzerinden uluslararası piyasaya sundu. Aldığı parayı cebine indirdi. Bunu AKP sağladı. İkincisi Habur'daki, ticaret. Buradan da neredeyse günlük, aylık 1 milyar, 2 milyar dolar oradan para götürüyor. 

BARZANİ'NİN AYAĞININ ALTINA KIRMIZI HALI SERİP NEDEN KARŞILADINIZ? BAYRAĞINI GÖNDERE NEDEN ÇEKTİNİZ?

AKP Barzani'yi siyasi olarak da güçlendirdi. Bu yüzyıllık proje ise Barzani'nin ayağının altına kırmızı halı serip neden karşıladınız? Bayrağını göndere neden çektiniz? Diyarbakır meydanında megri, megri deyip halkın huzuruna çıkıp neden alkışlattınız? Ayrıca AKP kurultayına çağırıp Türkiye seninle gurur duyuyor niye dedirttiniz? 

AÇTIĞINIZ KAMP BUGÜN PEŞMERGEYE FAYDA SAĞLIYOR NEDEN YAPTINIZ?

Bu tarihi siyasi proje madem bu hatayı neden yaptınız? Barzani'yi ikinci olarak güçlendiren konu; 2014 yılından sonra IŞİD belası ile başlıyor.  O dönemde biz Başika'da kamp kuruyoruz. Bizim eğittiğimiz peşmergeler ilçeleri tek tek alıp Bölgesel Kürt yönetimine katıyor. Açtığınız kamp bugün peşmergeye fayda sağlıyor neden yaptınız?" 

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