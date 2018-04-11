Fatih Altaylı, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın iyileştikten sonra Cumhurbaşkanlığına aday olacağını iddia etti.

Fatih Altaylı bugünkü yazısında Deniz Baykal hakkında bomba bir iddiayı paylaştı. Altaylı, Baykal'ın ekibinde yer alan bir isimle yaptığı görüşmenin detaylarını köşesine taşıdı.

Deniz Baykal cumhurbaşkanı adayı mı oluyor? Baykal'ın ekibinden yer alan bir isim, Baykal'ın "İyileşip cumhurbaşkanı adayı olma niyetinde olduğunu zannediyorum" dediğini söyledi. Bomba iddia Fatih Altaylı'nın Habertürk gazetesindeki köşesinde yer aldı.

Almanya'dan dönen ve tedavisi Türkiye'de devam eden Baykal'la ilgili açıklama CHP'de nasıl yankı bulacağı merak konusu oldu. Altaylı, kendisini ziyarete gelen eski bir CHP’li politikacı ile yaptığı sohbetin ayrıntılarını bugünkü yazısında böyle aktardı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYA NİYETİNDE"

"...Konuğum, Deniz Baykal’ın ekibinde yer alan biriydi ve Deniz Bey’e bağlılığı bir sır değil. Zaten bana gelmeden önce de Deniz Baykal’la kısa da olsa bir görüşme yapmış. “Nasıl durumu?” diye sordum. “Beklediğimden iyi. Daha da iyiye gidecek diye umuyorum. İyi diyelim iyi olsun” dedi. “İyileşip Antalya’ya yerleşme niyetindedir herhalde” dedim. Güldü.

“İyileşip cumhurbaşkanı adayı olma niyetinde olduğunu zannediyorum” dedi. Bence çok yerinde bir niyet. Siyasetin insanları hayata bağlayan tarafı bu."