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Bayılan kadına ilk müdahaleye bakan yaptı

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Bayılan kadına ilk müdahaleye bakan yaptı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba esnafı ziyareti sırasında, bir pastanede bayılan kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,  Manisa programı çerçevesinde Vali Mustafa  Hakan Güvençer'i ziyaret etti. Bakan Fakıbaba, valilik programının ardından esnafı dolaştı.  Bir eczaneyi ziyaret ettiği sırada yan taraftaki pastanede bir kadının  fenalaştığının haber verilmesi üzerine Fakıbaba, pastaneye geçerek kadına ilk  müdahaleyi yaptı.

 Baygınlık geçiren kadının rahat nefes alması için önlem alan Bakan  Fakıbaba, ambulans ekipleri gelene kadar kadının başında kaldı. Müdahalenin ardından Kocaman, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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