BAYİ TOPLANTISI GALASINDA YILDIZ ŞÖLENİ

İbrahim Büyükak'ın yazdığı ve oynadığı Bayi Toplantısı filminin galasında yıldılar şöleni oldu.

Filmin Galasına birçok ünlü isimler geldi. Gelenler;Demet Akbağ, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Ezgi Mola, Gupse Özay, Farah Zeynep Abdullah, Şahin Irmak, İrem Sak, İsmail Filiz, Bülent Serttaş, Merve Dizdar, Sedef İybar, Bülent Emrah Parlak, Murat Dalkılıç, Eser Yenenler, Murat Cemcir, Sarp Apak, Nilay Deniz, Kaan Sekban, Ezgi Eyüboğlu,Berkay, Burcu Kara, Fettah Can, Ali Tanrıverdi, Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Emel Müftüoğlu, Cem Gelinoğlu, Kaan Sekban, Oğulcan Engin, Gürhan Altundaşar, Şebnem Sunar, Turabi, Ivana Sert, Ertem Şener, Aksel Bonfil, Danillo Zanna, ÇGH Altyapı ekibi, Çok Güzel Hareketler 2 ekipleri ve Güldür Güldür ekibi Galadaydı