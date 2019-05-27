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BAYAN MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN POLİS İFADE VERDİ

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BAYAN MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN POLİS İFADE VERDİ
Birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan kız arkadaşını 9 el ateş ederek öldüren polis memuru "Önce o silah çekti." dedi

Birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan kız arkadaşını 9 el ateş ederek öldüren polis memuru, emniyetteki ifadesinde, önce kız arkadaşının silah çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını iddia etti.

Diyarbakır'da, birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan 26 yaşındaki Merve Ünal'ı tabancayla 9 el ateş ederek öldüren polis memuru Muharrem Y.'nin sorgusu sürdürülüyor. 26 yaşındaki Muharrem Y., emniyetteki sorgusunda, Ünal'ın başka şubeye tayin olması nedeniyle tartıştıklarını, önce kız arkadaşının silah çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını öne sürdü.

Olay, dün öğleden sonra, Diyarbakır'da meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese gelen polisler, 1. kattaki dairede, meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ünal, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vücudunda 9 kurşun izi bulunduğu tespit edilen polis memuru Merve Ünal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Mersin'e gönderildi.

SIK SIK TARTIŞIYORLARMIŞ

Olayın ardından teslim olan Muharrem Y.'nin sorgusu Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları sürdürülüyor. Muharrem Y., ifadesinde, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Merve Ünal ile sık sık tartıştıklarını söyledi.

ÖNCE KIZ ARKADAŞININ TABANCAYI ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Muharrem Y., Ünal'ın geçen hafta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne tayin olması nedeniyle tartıştıklarını, bu sırada kız arkadaşının tabancasını çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını öne sürdü. Polis memuru Muharrem Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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