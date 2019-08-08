BAYAN KAHKAHA'NIN SON HALİ ŞAŞIRTTI

'Bayan Kahkaha' lakabıyla tanınan eski sunucu Saba Tümer, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Saba Tümer, verdiği kilolarla dikkat çekerken, esnek halini de gözler önüne serdi.Paylaşımının altına 'Bu yaz da esneyerek geçti.' yazan Saba Tümer fit görüntüsüyle takipçilerini büyüledi.Yoğun diyet programının yanı sıra plates yapan ünlü isim, kusursuz fiziği ile göz doldurdu.