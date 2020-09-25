Bay Yanlış setinde korona şoku

Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı dizisi Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Set çalışanının ağabeyinde koronavirüs tespit edilince önlem alındı.

Başrolünde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Bay Yanlış setinde çalışan kostüm asistanının ağabeyinin koronavirüs testi pozitif çıkınca çalışan da karantinaya alındı ve tüm ekibin testleri yenilendi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ



Bay Yanlış'ın yapım şirketi Gold Film, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bay Yanlış setinde kostüm asistanı olarak görev yapmakta olan çalışma arkadaşımızın ağabeyinin Kovid-19 testi pozitif çıkması dolayısıyla kendisi karantinaya alınmıştır.

Bu dönemde setimizde alınan tüm önlemlere titizlikle devam edilmiş ve tüm oyuncularımızın, set ekibimizin Kovid-19 testleri yenilenmiştir.

Karantinada olan arkadaşımızın testinin de negatif olarak sonuçlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız."