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Bavulun içinden neler çıktı?

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Bavulun içinden neler çıktı?
Yurt dışına giden bir konsolosluk görevlisinin kişisel eşyalarını Sultangazi’de bulunan araca bıraktığı belirlendi.

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta bugün inceleme yapıldı.

Dün akşam saatlerinde bulunan araç için olay yeri inceleme ekipleri gelmiş, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yapmıştı. Ekiplerin araçta inceleme yapmadığı, diplomatik araçta inceleme yapmak için gerekli iznin alınmasının ardından incelemelere yapılacağı kaydedilmişti. Gerekli izinler alındıktan sonra bugün araçta inceleme yapıldı ve yurt dışına giden bir konsolosluk görevlisinin kişisel eşyalarını araca bıraktığı belirlendi.

 

 

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