  • BIST 102.686
  • Altın 255,161
  • Dolar 5,5548
  • Euro 6,1916
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

BAVULUN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

»
BAVULUN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU
Rusya, ülkenin son dönemde en popüler isimlerinden biri olan Ekaterina'nın korkunç ölümünü konuşuyor...

Sosyal medya üzerinde paylaştığı fotoğraflar ile çok popüler bir figür haline gelen 24 yaşındaki manken evinde ölü bulundu.

Ailesinin günlerdir ulaşamadığı kadının ciddi bıçak darbelerine maruz kalmış bedeni bir bavulun içinde bulundu.

Rusya, 24 yaşındaki makyaj ve güzellik blogger’ı Ekaterina K’nın ölümünü konuşuyor… Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan ve tıp eğitiminin yanı sıra mankenlik de yapan Ekaterina K’ya günlerdir ulaşamayan ailesi ev sahibi ile dün iletişime geçti.

Kızlarının sağlık durumundan endişe eden aile ev sahibine, “Eve girip bakar mısınız” talimatı verdikten birkaç saat sonra hiç beklemedikleri bir yanıt aldı. Kızlarının cansız bedeni evdeki bir bavulun içindeydi… Vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunan genç kadının darp edildiği tespit edildi.

Instagram üzerinde 80.000’i aşkın takipçisi olan Ekaterina geçtiğimiz haftalarda 32 yaşındaki erkek arkadaşından ayrılmıştı.

Ekaterina, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra kendisinden yaşça çok büyük bir erkekle birlikte olmaya başlamıştı.Olayla ilgili soruşturma başlatan Moskova polisi genç kadının kıskançlık yüzünden öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruyor.

Genç kadının yeni sevgilisiyle birlikte Hollanda’ya tatile gitmek üzere rezervasyon yaptırdığını tespit eden polis şüphelileri sorgulamaya devam edeceklerini açıkladı.

Rusya’nın prestijli okullarından Pirogov Rusya Ulusal Tıp Araştırma Üniversitesi’nde dermatoloji okuyan genç kadın aynı zamanda mankenlik de yapıyordu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!30 Temmuz 2019 Salı 17:02
  • GÜNLÜK APARTLARA FUHUŞ OPERASYONU!30 Temmuz 2019 Salı 15:46
  • METROBÜS SAPIĞI YAKALANDI!30 Temmuz 2019 Salı 15:40
  • PAYLAŞIMLARI YÜREK HOPLATTI!30 Temmuz 2019 Salı 15:37
  • BAVULUN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU30 Temmuz 2019 Salı 15:32
  • PES DEDİRTTİ!30 Temmuz 2019 Salı 15:26
  • "MODELLERDEN NEFRET EDİYORUM"30 Temmuz 2019 Salı 15:21
  • ÖZTÜRK ÖZEL'DEN YENİ PARTİ SİNYALİ!30 Temmuz 2019 Salı 15:16
  • İFADESİ ORTAYA ÇIKTI30 Temmuz 2019 Salı 14:47
  • FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA!30 Temmuz 2019 Salı 14:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim