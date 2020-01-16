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Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı

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Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı
Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-4 Mava Operasyonu'nun başlatıldığı duyuruldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak geçen hafta başlatılan Kapan operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Batman'da Mava barınma alanında bulunduğu değerlendirilen PKK'lılar için 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge ve Batman İl Jandarma komutanlarının bizzat sevk ve idare ettiği operasyona, 795 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu katılıyor.

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