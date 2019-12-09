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Başvurmayan Yandı!

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Başvurmayan Yandı!
İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresinin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli 31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi 1 Temmuz'da uzatılmıştı.

Söz konusu sürenin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar başvuruyu yapması gerekiyor.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı, avukat Ali Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Haziran'da başvuru süresi dolan imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşın başvurduğunu anımsatarak, başvuru süresinin ise 31 Aralık'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Yüksel, "İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyordu. Kalan yüzde 75'lik kısmın son ödeme tarihi ise 31 Aralık. Bu süreyi geçirenlerin belgesi iptal edilebilir." dedi.

"Son günlere bırakmayın"

Ali Yüksel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamalarda ödeme süresinin kesinlikle uzatılmayacağının belirtildiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız ödemeleri son günlere bırakmamalı. Milyonlarca kişinin bu haktan yararlandığı düşünülürse ödeme konusunda son günlerde yoğunluk yaşanabilir." diye konuştu.

Tarımsal nitelikli hazine arazilerini kiralayan ya da kullananların bu arazileri satın almak için başvuracakları son günün de 31 Aralık olduğunu hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Hazine'ye ait tarım arazisi üzerinde kaçak yapılar için eğer imar barışına başvurulmuşsa bu yapılar yıkılmayacak. Ancak bu yapılar için imar barışına başvurularak yapı kayıt belgesi alınmamışsa tarım arazisi satın alınsa bile bina yıkılabilir, kaçak olmaya devam edecek. Satın alınan arazi için ecrimisil ödemesi ise bitecek." 

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