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Başsavcılık'tan Ceren Özdamar Cinayeti Açıklaması

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Başsavcılık'tan Ceren Özdamar Cinayeti Açıklaması
Ordu’da katil zanlısı Özgür Arduç’un evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi.

İşte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan o açıklama:

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ceren ÖZDEMİR’in, 03/12/2019 günü saat:19.35 sıralarında Merkez Altınordu ilçesinde bulunan evinin bulunduğu binanın girişinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca yürütülen soruşturmada; olayın faili olduğu tespit edilen 1984 doğumlu Ö. A. isimli şahıs 04/12/2019 günü saat:16.00 sıralarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince,Altınordu ilçesinde olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir.

Şüpheli Ö. A.’ya, 2005 yılında işlemiş olduğu “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15/08/2005’ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’na alınmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01/12/2019 günü saat:00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup;Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca Ceren ÖZDEMİR’in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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