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SON DAKİKABAŞSAVCILIK, EMİNE BULUT CİNAYETİYLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ!

BAŞSAVCILIK, EMİNE BULUT CİNAYETİYLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ!

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BAŞSAVCILIK, EMİNE BULUT CİNAYETİYLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ!
Başsavcılık, Emine Bulut cinayetiyle ilgili şüpheli hakkında "canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme" suçundan iddianame düzenlendiğini açıkladı.

SonDakika.com'un haberine göre; Başsavcılık'tan infial yaratan Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme" suçundan iddianame düzenlendiği vurgulandı.

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