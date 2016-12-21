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Başmüfettiş, rüşvet alırken suçüstü yakalandı

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Başmüfettiş, rüşvet alırken suçüstü yakalandı
İş Başmüfettişi olarak görev yapan M.S.A., Düzce'de bir temizlik firması sahibinden rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda görevli iş Başmüfettişi M.S.A., iddiaya göre 15 gün önce Düzce'de D-100 Karayolu üzerindeki bir temizlik firmasında denetim yaptı. M.S.A., temizlik firması sahibine, "Sizin açığınızı buldum. Bu da size 500 bin lira cezaya mal olur" diyerek 35 bin lira karşılığında raporu temiz hazırlayacağını söyledi. İş yeri sahibi, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık talimatı ile harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yeri sahibinin odasına gizli kamera yerleştirdi. Tekrar Düzce'ye gelen Başmüfettiş M.S.A., polis tarafından seri numaraları alınan parayı zarf içinde iş yeri sahibinden alırken polis baskınıyla yakalandı. Rüşvet alırken gizli kamerayla da görüntülenen M.S.A., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

 

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