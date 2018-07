Basketbolda yeni yayıncı kuruluş belli oldu

TBF, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni yayıncısının Türk Telekom Tivibu olduğunu açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, bu iki ligin yayın haklarını Türk Telekom Tivibu'nun aldığını açıkladı.

TBF'nin açıklaması şöyle:

"Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin yeni adresi Tivibu olacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin yanı sıra Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası ile Türkiye Basketbol Federasyonu All-Star maçları Tivibu Spor’da sporseverlerle buluşacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki maçların tamamı canlı olarak yayınlanacak. Bu sekiz maçtan ikisi ise şifresiz yayın yapan Tivibu Spor’dan ücretsiz olarak izlenebilecek. 2018-2019 Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde her hafta 2, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında ise haftada 3 maç canlı yayında basketbolseverler ile buluşacak."

Hidayet Türkoğlu: Tivibu ve Türk Telekom ailesine teşekkür ediyorum

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu konuşmasında, “Türk Basketbolu için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Avrupa'nın en değerli ligleri arasında yer alan Kadın ve Erkek liglerimizi güçlendirirken, kıymetli kulüplerimizin de yatırımlarını destekleyecek gelir kaynakları yaratmak bizim için çok önemliydi. Tivibu anlaşmamız sayesinde, bu iki amacımızı bir arada gerçekleştirme fırsatı yakaladığımıza inanıyorum. Bizi Tivibu ile buluşturan, bize heyecan veren çıkış noktamız, ortak amacımız olan; her eve girebilmek anlayışıydı. Basketbolu her evde izlenir, her mahallede oynanır hale getirmek istiyoruz. En yüksek teklifle basketbola inancını ortaya koyan Tivibu ve Türk Telekom ailesine teşekkür ediyorum. Yurtiçi ve yurtdışı yayın anlaşmalarının toplamında da, döviz kurlarındaki artışa rağmen, Tahincioğlu Basketbol Erkekler Süper Ligimizde Euro bazında %60'lık bir artış sağlıyoruz. Kadınlar Basketbol Süper Ligimizde ise, %120’lik bir yayın geliri artışı oluşturuyoruz. Birlikte güçlü bir takım olacağımıza ve basketbol izleyicilerine eşsiz deneyimler sunacağımıza dair güvenim tam” dedi.

Geçen yıla kadar Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, BeIn Sports-NTV Spor ortaklığında yayınlanıyordu. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ise TRT Spor'da ekranlara geliyordu.